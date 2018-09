Na manhã desta sexta-feira (14) uma colisão envolvendo duas carretas e uma van deixou nove feridos, na BR-463 em Dourados, próximo ao local das obras do Hospital Regional do da cidade.

De acordo com informações do Dourados Agora, uma das carretas tentou desviar da outra que estava parada no acostamento com problemas mecânicos e houve tripla colisão envolvendo a van.

O motorista de uma das carretas ficou preso nas ferragens e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu). A outra carreta chegou a sair da pista, deixando o condutor com escoriações.

As sete pessoas que estavam na van também ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Vida, de Dourados.

A pista, onde também ocorreu derramamento de óleo, precisou ser interditada e os condutores foram orientados a desviarem por vias alternativas.

Fotos: Reprodução Dourados News / Osvaldo Duarte