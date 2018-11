Em comemoração ao “Novembro Azul” ações visando a saúde do homem foram realizadas nesta segunda-feira (12), na Secretaria Municipal de obras. A organização foi em conjunto com profissionais do Estratégia de Saúde da Família (ESF 4). Um bate-papo com os servidores da pasta, enfermeira, dentista e técnicos teve como intuito esclarecer dúvidas com relação ao exame de PSA (próstata).

A enfermeira Ana Paula passou orientações aos trabalhadores e destacou a importância da ação que visa fomentar na população masculina a necessidade de buscar mais informações sobre sua saúde e realizar os exames de rotina nas unidades de saúde.

A odontologista Natasha Grubert Vargas destacou os cuidados necessários para prevenir o quinto tipo de tumor maligno mais comum entre os homens brasileiros: o câncer de boca. Câncer que afeta os lábios e o interior da cavidade oral e está diretamente relacionado a dois hábitos que podem ser modificados: o consumo do tabaco e do álcool, prática que em tese aumenta em até 20 vezes a chance do desenvolvimento da doença.

A dentista destacou ainda a importância de realizar a higiene bucal e a importância da ingestão de verduras e legumes, evitando a desnutrição.