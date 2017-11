Adolescentes são rendidos após fazerem família refém e roubar camionete

A Polícia Militar apreendeu quatro adolescentes que roubaram uma camionete após invadiram a residência e fazer refém uma família na noite de terça-feira (28) na área central de Naviraí.

De acordo com o site Tá Na Mídia Naviraí, a Polícia recebeu uma denúncia de que estava ocorrendo possível roubo em uma residência no centro, os militares se deslocaram até o local e constataram a veracidade do fato.

Os PM's trocaram tiros com dois criminosos que estavam fazendo cinco pessoas da família refém. Os dois foram baleados e com eles foi apreendido um revólver calibre 44.

Ao serem libertados, os familiares informaram que mais dois bandidos fugiram levando a camionete S-10 de cor branca que provavelmente estava indo para o Paraguai.

Os militares acionaram as equipes das cidades vizinhas e, em poucas horas, localizaram o veículo trafegando pela BR-163, em Itaquiraí. Os policiais deram ordem de parada, mas os criminosos não obedeceram e empreenderam fuga. O motorista foi atingido na perna durante a fuga e não conseguiu mais conduzir o veículo.

Os criminosos foram detidos. Os adolescentes baleados durante a ação receberam atendimento médico e depois encaminhados para a Delegacia da cidade.