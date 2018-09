Nesta quinta-feira (20) depois de mais um acidente envolvendo um agente penitenciário em frente ao posto de combustível Igor Locatelli, saída para Três Lagoas, na BR 262 na capital, os servidores públicos resolveram fazer uma manifestação no local exigindo melhorias na sinalização da estrada.

Os agentes realizaram a mobilização, pois este já o segundo acidente envolvendo um agente penitenciário no mesmo local. No início do ano o servidor Thiago Fernandes Barros de Melo, 30 anos, morreu quando um carro bateu na moto que ele pilotava.

Os trabalhares estão exigindo que o local seja mais sinalizado, uma vez que a conversão para entrar no posto de combustível é o principal motivo dos acidentes.