Alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), tiveram seus trabalhos premiados na Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec), na categoria Júnior que contempla alunos do 4º ao 7º ano do Ensino Fundamental.

A diversidade marcou os temas apresentados pelos alunos da Reme, e abrangeu desde a criação de repelentes naturais até uma pesquisa sobre o valor que o brasileiro paga em impostos.

A Fetec é realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pelo Grupo Arandú de Tecnologias e Ensino de Ciências e tem o objetivo de estimular a criação de trabalhos científicos e aproximar escolas públicas e privadas da universidade, além de fortalecer as redes tecnológicas estaduais e regionais.

Vencedora do primeiro lugar na área de Ciências da Saúde, a escola Padre Thomaz Ghirardelli conquistou a medalha de ouro com o trabalho dos alunos do 6º ano, Wellington Almeida Marques, Fernanda Veríssimo Gomes e Elidiane Albuquerque Araújo. O grupo desenvolveu dois repelentes naturais, um à base de cravo da índia e outro com citronela.

A aluna Elidiane explica que a ideia foi criar uma solução econômica para a população de baixa renda combater o mosquito transmissor da dengue, zica e chikungunya. “Escolhemos esse trabalho enquanto estávamos fazendo pesquisas no laboratório de Ciências da escola”, contou.

Orgulhoso da conquista dos alunos, o professor Anderson Correa Branco, orientador do trabalho, disse que a criação do Clube de Ciências na escola, ano passado, tem estimulado o prazer pela pesquisa entre os alunos.

“Sempre acreditei no trabalho delas e agradeço muito o apoio da direção da escola, que tem sido fundamental nestas conquistas. O laboratório de Ciências que temos na unidade também estimula o conhecimento”, ressaltou.