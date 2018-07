Bandidos confrontam policiais e três acabam mortos

Um confronto entre bandidos e policiais militares no final da tarde desta segunda-feira (9), resultou em três mortes, no morro do conjunto Cravo III, em Corumbá.

Fabiano Ronaldo Franco, 19 anos, Renato de Pinho Ruiz, 26 anos e Thiago Júnior Valentim Tertuliano, 22 anos, seriam autores de tentativa de roubo de motocicleta e foram mortos durante tiroteio com a Polícia Militar (PM) em uma via que dá acesso à estrada da Bocaína.

Esta estrada é conhecida por ocorrer diversos roubos, sendo que em uma das ocorrências, os bandidos armados renderam as vítimas, as amarraram e as deixaram no meio do matagal.

Na tentativa de roubo de ontem, a vítima de 42 anos, conseguiu acelerar a moto, escapou da ação dos bandidos e acionou a PM. Viaturas da Rádio Patrulha de Ladário e Patrulha Comunitária de Corumbá se deslocaram até a estrada da Bocaína e a equipe da Força Tática entrou morro acima, pela rua Quinze de Novembro.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da PM, em um ponto do trecho, quatro indivíduos se aproximaram das viaturas com os rostos escondidos por panos, armados de revólveres. Um deles tinha uma arma longa.

Os policiais militares ordenaram que os homens se rendessem, mas eles não obedeceram e realizaram diversos disparos. Como forma de se defender, os policiais revidaram e acertaram três homens, o quarto indivíduo conseguiu escapar pelo mato. Nenhum policial se feriu.

Atendimento

Após o confronto, a PM acionou o apoio de outras viaturas e do Corpo de Bombeiros para realizar atendimento emergencial aos feridos, mas eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL), sendo posteriormente identificados.

As armas usadas pelos bandidos foram apreendidas. São dois revólveres 38 e um de calibre 22, ambos municiados, e ainda um facão com 20 centímetros de largura.

O homem que foi vítima da tentativa de roubo compareceu a 1ª Delegacia de Polícia Civil para o registrar boletim de ocorrência e reconheceu a touca usada por um dos bandidos na ação, além das armas.

Histórico criminal

Segundo o site Diário Corumbaense, Fabiano Franco, quando menor de idade, teve passagem policial por lesão corporal dolosa. Renato de Pinho Ruiz tem passagens por tráfico de drogas, ameaça, vias de fato, perturbação da tranquilidade e do trabalho e tentativa de roubo e Thiago Tertuliano por porte ilegal de arma de fogo, roubo e tentativa de roubo.