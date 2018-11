Está marcada para o próximo dia 14 de novembro, a reunião entre o presidente eleito Jair Bolsonaro e o governador reeleito em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

A informação foi confirmada pelo governador durante agenda em Brasília nesta quarta-feira (7). Na oportunidade, Reinaldo vai levar pautas relacionadas à fronteira. “O presidente está preocupado e nós também. Essa é a pauta número 1 que vou levar a Bolsonaro”, disse.

O governador adiantou que também serão tratados assuntos relacionados as rotas Transoceânica, Bioceânica e a revitalização da malha oeste, mas o ponto mais sensível é a segurança na fronteira. “Precisamos saber qual a medida será tomada nas fronteiras do estado com a Bolívia e o Paraguai”, disparou.

Investimento federal para MS

Reinaldo anunciou que Mato Grosso do Sul vai receber R$ 169 milhões em investimentos federais por meio das emendas impositivas apresentadas pela bancada do estado no Congresso Nacional, no orçamento do próximo ano.