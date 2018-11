Na próxima sexta (9), às 7h30, tem início o primeiro módulo do Curso Básico em Ovinocultura na Uniderp Agrárias, em Campo Grande. Promovida pela Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Ovinos (Asmaco), a capacitação ocorrerá em quatro módulos abordando sobre sistemas de produção, manejo nutricional e sanidade e reprodução de ovinos, em dias e locais diferentes.



A médica veterinária e secretária da Asmaco, Ana Cristina Andrade Bezerra, esclarece que o curso é voltado para produtores que estão iniciando a criação de ovinos, técnicos do campo e estudantes que desejam aprender mais sobre o segmento. “A ovinocultura tem muitas particularidades e se a pessoa não tiver o conhecimento básico para começar a chance de ela desistir da atividade é muito grande. Por isso, a ideia dessa capacitação é instruir quem deseja investir no ramo e também aperfeiçoar as técnicas de quem já está produzindo, ajudando a sanar suas dúvidas e respaldando os produtores com informações de especialistas”, explica.



No primeiro módulo, que terá cinco horas de duração, os participantes aprenderão sobre os cuidados com o animal recém-nascido e os procedimentos de desmame na apresentação da médica veterinária Ana Cristina Andrade Bezerra.



Às 14h30, o médico veterinário e coordenador do Centro Tecnológico de Ovinocultura da Fundação Manoel de Barros/Uniderp exibirá as instalações necessárias para a criação e as técnicas de utilização de equipamentos para manejo diário dos animais.



A taxa de inscrição é de R$ 50,00; exceto para estudantes, que pagam R$ 30,00. Associados da Asmaco possuem uma vaga gratuita. Interessados devem se inscrever pelo telefone (67) 99985-2318 ou e-mail [email protected] As vagas são limitadas.





Serviço

Curso Básico em Ovinocultura

Dia: 9 de novembro (primeiro módulo)

Horário: das 7h30 às 15h40

Local: Uniderp Agrárias - Bloco E3 - sala 1 - Mestrado

Endereço: Rua Alexandre Herculano Borges, 1.400.

Informações: (67) 99985-2318, 99274-9371 e 99951-4016 (whats app)