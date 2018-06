Desembargador de MS recebe ISO inédito

O gabinete do desembargador Carlos Eduardo Contar, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), conquistou o primeiro ISO 9001 entre todos os órgãos públicos do estado.

O ISO 9001 é a mais importante certificação de Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) no mundo e foi concedido após auditoria realizada em 23 e 24 de abril, pela Quality Management System Certification Services.

Contar deu início ao processo de implantação da certificação de qualidade em setembro de 2017, para aperfeiçoar a gestão de trabalho de forma efetiva e transparente.

Já o presidente Divoncir Schreiner Maran, determinou que fosse dada continuidade no projeto, que foi apresentado à administração do TJMS, considerando a modernização e melhorias nos serviços prestados.

A certificação comprova a redução que o gabinete tem feito nos processos para um acervo mínimo, do qual há controle total.

Certificação

A ISO já publicou mais de 22 mil padrões internacionais, abrangendo quase todas as indústrias, desde tecnologia até segurança alimentar, agricultura e cuidados de saúde.

O certificado tem validade de três anos e após esse prazo, é necessária uma nova auditoria de certificação (recertificação) para verificar a evolução do Sistema de Gestão da Qualidade e quais foram as melhorias realizadas nesse período.