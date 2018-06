Entregador que matou vizinho por dívida de R$20 é condenado

O autor está foragido e segue com mandado de prisão

O entregador Fernando Teixeira de 32 anos foi condenado nesta quinta-feira (21) a seis anos e oito meses, durante julgamento na 1ª Vara do Tribunal de Campo Grande por uma tentativa de homicídio ocorrida em agosto de 2016.

O crime aconteceu após uma pessoa lhe cobrar uma dívida de R$20,00. O crime foi classificado pelo conselho de sentença da vara como tentativa homicídio doloso qualificado por dificultar a defesa da vítima.

O juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Carlos Alberto Garcete de Almeida, manteve a decisão de (re)decretação da prisão preventiva do autor.

Fernando está foragido e segue com mandado de prisão aguardando cumprimento.

O caso

Fernando e a vítima bebiam em um bar, quando em determinado momento, o vizinho lhe cobrou a dívida. Os dois começaram a discutir e foram até a frente de uma borracharia no bairro Iracy Coelho em Campo Grande.

A dona da borracharia percebendo a confusão, espulsou-os do local. Nas proximidades da borracharia, a vítima com a ajuda do irmão começou a agredir Fernando, que fugiu para sua casa.

Após 20 minutos, a vítima seguiu até a borracharia para conversar com o esposo da proprietária, mas de surpresa Fernando apareceu armado com uma faca e sem que a vítima percebesse esfaqueou-a nas costas. Na épóca, Fernando foi imobilizado por um cliente que estava na borracharia.