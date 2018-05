Equipes do Gaeco deflagram operação contra corrupção policial

As equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), junto a Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, deflagraram desta quarta-feira (16) uma operação em combate a corrupção policial. Os mandados acontecem em 14 cidades do Estado.

As equipes estão na rua para cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão, porém a assessoria de imprensa não forneceu mais informações da Operação Oiketikus. O MPE (Ministério Público Estadual) irá disponibilizar uma nota no início da tarde.