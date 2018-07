Feminicídio: Mulher é morta pelo ex-namorado

Na madrugada desta segunda-feira (9), um homem de 50 anos, matou a ex-namorada, crime que se enquadra em feminicídio. O caso ocorreu na cidade de Chapadão do Sul.

O namorado da vítima, informou para a Polícia Militar de Costa Rica, que estava na casa dela, quando o ex-namorado chegou armado com um revólver e disse que mataria o casal, o autor em seguida, efetuou alguns disparos contra a mulher de 31 anos, atingindo-a no rosto e no peito. Depois disparou contra o namorado dela, mas a arma não funcionou.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou a morte da mulher. Policiais realizaram buscas para encontrar o autor, mas ele ainda não foi localizado. A ocorrência foi registrada como feminicídio e tentativa de homicídio.