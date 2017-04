Homem de 36 anos é executado na fronteira por pistoleiros

Jorge Luiz Valiente Gozales, 36, foi executado a tiros no meio da rua por pistoleiros que estavam em uma moto. O crime aconteceu na noite do último sábado (29) na cidade paraguaia de Bella Vista, próximo a Bela Vista - a 344 km de Campo Grande.

De acordo com o site Porã News, a vítima transitava pela rua quando foi alcançado por pistoleiros que estava a bordo de uma motocicleta e dispararam vários disparos de pistola 9 mm contra Valiente. De acordo com a polícia paraguaia, pelas características do crime, o caso pode ser um ajuste de contas, Luiz morreu no local.