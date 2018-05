Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso após xingar escrivã. O caso aconteceu na quarta-feira (16), no município de Três Lagoas – 326 km distantes de Campo Grande. O autor é suspeito de estar envolvido em furto de folhas de cheques, somando o valor total de R$ 23,9 mil.

De acordo com JPNews, o problema teria sido no momento em que o homem teve que assinar o documento referente aos esclarecimentos prestados. Ele estava utilizando um fixador de ferro em um dos braços por conta de acidente com carro e se irritou.

Conforme o site, o autor apontou o dedo para a escrivã e fez movimentos como se fosse agredi-la, logo depois disse: “essa mulher é metida a besta. Uma escrivã de bosta”.

Após a cena, o autor recebeu voz de prisão e foi preso em flagrante por desacato.