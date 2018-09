Na manhã de sábado (1º), um acidente de trânsito envolveu três carros, na rua General Dutra, próximo a passagem de nível da linha férrea, no bairro Centro América, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, com a colisão dos veículos, uma idosa de 65 anos, precisou dos primeiros socorros da equipe do Corpo de Bombeiros. Ela sofreu um desmaio, mas depois recobrou a consciência e reclamou de dores no tórax.

A idosa recebeu o atendimento emergencial e foi levada para o pronto-socorro municipal. A condutora do Vectra de 26 anos e os motoristas do Fusca de 70 anos, e do Dodge de 38 anos, não se feriram. A idosa era passageira do Fusca.