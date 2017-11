Incêndio na Funtrab causa prejuízos ao prédio

Um incêndio na Funtrab, na noite de sexta-feira (10), causou vários prejuízos e avarias nas instalações, a Casa do Trabalhador, localizada na rua 13 de Maio 2773, em Campo Grande. Por conta desse acidente a Funtrab suspendeu o atendimento ao público nesta na segunda-feira (13).



Devido às condições em que se encontram as salas e equipamentos, não existe qualquer possibilidade de receber o trabalhador que necessita de atendimento.

O incêndio que teve início na central de ar condicionado, mas apesar do atendimento imediato do Corpo de Bombeiros, vários equipamentos, a rede elétrica e de informática foram prejudicadas. Além disso, a fuligem produzida pela queima do material tomou conta de todas as instalações da Fundação.

A avaliação do seguro deverá ocorrer somente na segunda-feira. Entretanto, todos os esforços estão sendo realizados perla direção da Fundação do Trabalho no sentido de acelerar a recuperação dos estragos e, assim, adquirir, novamente, condições de bom atendimento.

O diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta, afirma que lamenta o ocorrido e que, desde o momento que tomou conhecimento do acidente, iniciou gestões para encontrar uma solução o mais rápido possível. “Vamos recorrer ao governo Estado para ver se conseguimos, mesmo que seja de forma emergencial, agilizar o reinício do atendimento” comenta Wilton que entende não ser possível suspender os trabalhos por período prolongado.