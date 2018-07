Jarvis Pavão é condenado a mais de 13 anos de prisão

O narcotraficante Jarvis Pavão foi condenado a 13 anos e seis meses de reclusão, pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre (RS). Ele recebeu esta sentença pelos crimes de tráfico internacional e associação para o tráfico de drogas. A condenação é resultado da "Operação Suçuarana" conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Sul, há quatro anos.

De acordo com a assessoria do MPF na época da denúncia, Pavão estava preso no Paraguai, aguardando sua extradição para o Brasil e, por isso, acabou sendo julgado em separado dos demais denunciados pela operação.

A investigação consumiu um ano de trabalho e desbaratou uma organização criminosa que agia em vários estados brasileiros, trazendo cocaína boliviana a partir da fronteira do Brasil com o Paraguai. As apreensões de drogas feitas a partir das investigações ultrapassaram a marca de uma tonelada de cocaína.

O narcotraficante atuava na fronteira entre Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Ponta Porã, e coordenava um esquema responsável por trazer cocaína da Bolívia, estocá-la em fazendas no Paraguai e vendê-la para narcotraficantes brasileiros.

Em julho de 2015, a Justiça Federal condenou outras onze pessoas que participavam da organização criminosa denunciada na "Operação Suçuarana", que usavam caminhões de uma empresa de transportes especialmente preparados para traficar a droga do Mato Grosso do Sul para outros estados – Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Pavão, extraditado para o Brasil em dezembro de 2017, já havia sido condenado em maio deste ano pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul por tráfico internacional de drogas em outra denúncia. Ele cumpre pena no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e não poderá apelar da decisão em liberdade.