Na tarde desta segunda-feira (12) um jovem de 18 anos acabou morrendo após ser atropelada por uma carreta no pátio da Usina Adecoagro, na cidade de Angélica, interior de Mato Grosso do Sul.

O acidente aconteceu por volta das 14 horas, quando o jovem identificado como Carlos Henrique Costa de Oliveira, 18 anos, estava trabalhando na empresa, quando foi atropelado pela carreta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão estava realizando uma manobra, no pátio da empresa, e sem perceber acabou atropelando o rapaz, que morreu na hora.

Quando o motorista percebeu, desceu para tentar ajudar a vítima, mas ele já se encontrava sem vida. A Polícia Civil de Angélica, juntamente com a pericia criminal de Nova Andradina, estiveram no local para entender o que aconteceu. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Angélica.