O rapaz morava com a mãe e usou uma corda para se enforcar

Na noite desta sexta-feira (22), um jovem cometeu suicídio em Itaporã.

Segundo o boletim de ocorrência, Elton Sebastião Oliveira Timoteo, 24 anos, se enforcou com uma corda no interior da cada onde morava com sua a mãe. Ele era conhecido em na cidade pelos apelidos de "Pescocinho" e "Guinozinho".

Policiais militares estiveram no local e acionaram uma equipe do Hospital de Itaporã, que constatou o óbito.

A Polícia Civil de Itaporã e a Perícia Técnica de Dourados também estiveram no local para apurar informações que possam elucidar os motivos da causa da morte. Depois dos trabalhos, o corpo foi encaminhado ao IML de Dourados.