Motorista de uber é agredido e roubado por recusar corrida

Na madrugada dessa quinta-feira (8) um motorista de uber foi agredido e roubado depois de se recusar a fazer uma corrida até o bairro Vila Nhanhá na Capital. Um casal que solicitou a corrida já havia sido informado pelo motorista que ele não iria até o bairro, mas o homem se irritou e agrediu o motorista.

De acordo com o boletim de ocorrência o motorista, Almir Antão de Oliveira (54), compareceu a delegacia para informar que foi vítima de roubo. Segundo a vítima ele trabalha como motorista de Uber e na madrugada de quinta-feira passava pela Rua 15 de novembro, centro da Capital, quando um casal que estava e um ponto de ônibus o chamaram.

Ele relatou que o casal lhe perguntou se ele trabalhava como Uber, então respondeu que sim. Eles pediram uma corrida até o bairro Vila Nhanhá, mas ele se negou e já ia seguir quando o casal o chamou novamente, desta vez solicitando corrida até a boate Via Music, na Avenida das Bandeiras, essa corrida ele aceitou.

Mas ao se aproximar do local, o motorista percebeu que o autor não queria ficar em frente à boate, já que ao passar por ela, pediu para que continuassem andando, até entrarem na Rua Aquário, quando ele disse que não seguiria adiante, já que estavam muito próximo da Vila Nhanhá.

O passageiro se irritou e questionou o porquê de não adentrarem no bairro, quando o motorista informou que não podia devido a acordo prévio com a Uber e que seu veículo era rastreado pelo sistema e não podia violar a regra.

Segundo Almir nesse momento o autor, que estava no banco de trás lhe deu uma gravata, imobilizando-o e solicitou a mulher que o acompanhava para que pegasse a chave do veículo, ele viu que a mulher se estava surpresa com a atitude do autor, mas retirou a chave da ignição.

A vítima conseguiu se desvencilhar, do autor e abriu a porta do veículo e saiu do carro, mas foi seguido pelo homem que passou a agredi-lo. O motorista conseguiu fugir do local, pedido socorro em um comércio próximo do local.

Depois voltou ao local e percebeu que o veículo ainda estava no local, mas que o autor havia fugido levando a chave do veículo SIENA e seu aparelho celular.

O caso foi registrado como roubo, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Piratininga.