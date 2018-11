O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Karmouche, foi reeleito e vai continuar comandando a entidade por mais três anos.

Com 100% das urnas apuradas, Mansour teve 4026 votos, Jully Heyder teve 2428 e Rachel Magrini, 2343 votos. 146 votam em brancos e 132 anularam.

A eleição aconteceu nesta terça-feira (20), os profissionais da advocacia do estado tiveram das 9h até as 17h para votar, em Campo Grande e mais 31 cidades onde estão instaladas as Subseções da entidade.

Confira o gráfico final

Biografia

Advogado formado pela Universidade do Oeste Paulista, aprovado no exame de Ordem realizado em dezembro de 1991. Pós-graduado em Direito Constitucional pela PUC/SP, pós-graduado em Direito da Família e Sucessões pela Escola Paulista de Direito. Foi conselheiro Estadual Suplente na OAB/MS, secretário Geral da ESA/MS e vice-presidente da OAB/MS