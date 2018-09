Nesse sábado (22), acontece no bairro Paulo Coelho Machado, na escola municipal Ana Lúcia de Oliveira Batista, das 8h às 13h, o Mutirão de Serviços de Saúde, Cidadania, Educação, Meio Ambiente e Entretenimento. O evento faz parte da Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular da Universidade e será realizado pela Universidade Uniderp.

Mais de 20 atividades serão oferecidas pela universidade. Entre elas estão aferição de pressão arterial, prevenção de lesões, teste de glicemia, verificação de tipagem sanguínea, atendimento farmacêutico, manipulação de sabonetes e orientação sobre alimentação e vida saudável.

Os cursos de direito, administração e ciências contábeis prestarão assistência jurídica, tributária e de planejamento financeiro para pequenos empresários, instruções sobre finanças domésticas e sobre como elaborar um currículo. Professores e alunos de psicologia realizarão aconselhamento e orientação profissional, além de esclarecimentos sobre saúde mental.

A turma de serviço social também estará à disposição para repassar informações sobre direitos sociais e promover encaminhamentos para rede sócio assistencial, caso seja necessário. Quem comparecer ao evento, ainda poderá participar de oficinas de produção e distribuição de mudas e hortaliças.

No evento, haverá atendimentos de beleza e corte de cabelo. A equipe do curso de odontologia realizará orientação sobre higiene bucal.

Os interessados devem ficar atentos, porque os atendimentos terão vagas limitadas.