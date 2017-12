O projeto é em homenagem ao poeta e aos 40 anos da divisão do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com direito a música ao vivo e autoral do artista Zé Du, foi inaugurada na manhã deste 19 de dezembro, dia em que o Poeta completaria 101 anos, a estátua de Manoel de Barros. A obra do Artista Plástico Ique Woitschach, tem 1,38m, 400 kg, em bronze, e traz o poeta Manoel de Barros em uma réplica do sofá de sua casa.

Durante a inauguração Ique agradeceu o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura para a realização do sonho de fazer essa homenagem nos 101 anos do Poeta Manoel de Barros, estátua é inaugurada. “Queria agradecer a todos os envolvidos neste processo. É muito difícil trabalhar com cultura neste país, mas a gente tem que lutar sempre por que o espaço do artista ele não é só importante na cultura, ele é importante socialmente, você educa você oferece algo mais do que o simples feijão com arroz. Eu queria agradecer o Governador do Estado em primeiro lugar por que ele acreditou neste projeto, ela apostou nisso, ele bancou isso. O Prefeito Marquinhos por ter abraçado com tanto carinho esse projeto, por que esse grande quintal do Manoel que eu pensei aqui fiou muito maior do que a minha cabeça pode imaginar”.

O Secretário de Cultura Athayne Nery agradeceu a paciência e a dedicação do artista Ique para com a obra. E ainda recitou dois poemas, “Ciência” e “O fazedor de amanhecer”, para homenagear o Poeta.

A restauração do espaço foi feita pela empresa Zitão que será responsável pela manutenção e conservação da área por dois anos. Durante a cerimônia de inauguração foi assinado o Propam que é o contrato que garante a parceria entre a prefeitura e a empresa, e ainda poderá ser renovado por mais dois anos pela mesma empresa ou aberta a nova licitação para uma nova parceria.

O Prefeito Marquinhos Trad destacou que Manoel de Barros conseguiu atingir as duas metas de Monteiro Lobato de edificar o país. “O que cabe aos gestores do Estado e do município é atender a voz da sua comunidade. E Campo Grande e Mato Grosso do Sul sempre suplicaram para um olhar na cultura, nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos entregando para a Capital e para o Estado, para todos aqueles que por aqui andarem o passearem, essa homenagem que compra que Manoel de Barros é um filho dessa terra, e um filho que ficará eternizado. A obra está entregue é um presente para Campo Grande, é um presente para Mato Grosso do Sul”.

Marquinhos ainda destacou que a responsabilidade da preservação desse bem cultural é da sociedade de uma forma geral. Zelando por esse bem evitando que a estátua seja depredada por vandalismo e pichações.

Já o Governador Reinaldo Azambuja salientou que a "entregar dessa homenagem é motivo de alegria para o Estado, uma vez Manoel de Barros sempre encantou a todos. Uma justa homenagem, depois de idas e vidas, problemas na justiça, acho que chegou o Dia D o dia do seu aniversário de 101 anos a gente ter a alegria de entregar essa estatua que vai perpetuar Manoel de Barros em Mato Groso do Sul e no Brasil. Para nós é uma alegria muito grande fazer essa entrega emblemática, nos 40 anos de MS, de uma pessoa que deixou saudade em todos".

Foram entregues pelo governador à senhora Maísa Andrade Leite de Barros, representando a família do poeta, e ao Prefeito Marquinhos Trad miniaturas da estátua do poeta como forma de agradecimento pela colaboração no projeto.

Na entrada da área onde fica a estatua dou colocada uma placa comemorativa que trás um QRcode que leva a uma página da prefeitura dando mais informações sobre o poeta e sobre a obra, para que os turista e a população possam aprender ainda mais sobre esse homem que agora está eternizado no centro da Capital.