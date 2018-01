Policial esfaqueado em Coxim é transferido para enfermaria após cirurgia

Elton Brasilino Santana, de 34 anos, policial militar do estado do Mato Grosso que foi esfaqueado durante uma briga no município de Coxim passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (8) e se recupera na enfermaria da Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com a assessoria de comunicação do hospital, a cirurgia na qual Elton foi submetido foi delicada pois os golpes perfuraram alguns órgãos, porém sua recuperação está evoluindo e ele responde bem ao pós operatório. Por esse motivo o policial foi transferido para a enfermaria da Santa Casa.

O caso

De acordo com o site Edição MS o PM estava em uma conveniência e teria começado a discutir com uma mulher, com quem teria um relacionamento amoroso. Nesse momento, um homem que estava no local viu a discussão do casal, saiu em defesa da mulher e teria recebido um tiro do policial. Uma grande confusão começou e, uma terceira pessoa ainda não identificada, teria esfaqueado o policial, o deixando com as vísceras expostas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e SAMU e levado para o hospital da cidade, porém, devido a gravidade dos ferimentos e seu estado clínico, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.