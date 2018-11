A Prefeitura de Campo Grande, abre processo seletivo para a contratação de profissionais intérprete de Língua Brasileira de Sinais /Libras – língua portuguesa e tradutor. Eles irão atuar na Rede Municipal de Ensino (Reme) e Centros de Educação Infantil.

O edital foi publicado nesta quarta-feira (14), e os selecionados serão contratados mediante necessidade e demanda. Só poderão se inscrever no processo, profissionais sem vínculo efetivo com a Rede Municipal de Ensino.

O edital prevê a oferta de 40 vagas + cadastro reserva, para jornada de 20 horas semanais .As inscrições começam ás 10h do dia, 19 de novembro e terminam ás 22h do, dia 20 de novembro.

Os interessados podem acessar o site http://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo ou clicar aqui.

Os profissionais deverão atender aos seguintes requisitos:

a) ser graduado na área da educação com licenciatura plena;

b) possuir especialização lato sensu na área da educação especial ou estar cursando, situação que deverá ser confirmada com declaração da instituição de ensino que comprove pelo menos 50% de conclusão do curso;

c) no caso de o candidato estar cursando especialização lato sensu na área da educação especial, quando da inscrição, no ato da posse já deverá tê-la concluído;

d) possuir certificação de aprovação no exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras – língua portuguesa, expedido pelo MEC ou a certificação para o uso e ensino da Libras-Prolibras; entre outras.

Quem quiser conferir o Edital, na integra, poderá acessar a edição n. 5.406 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande