Primeiro ArraiHorta acontece neste domingo

Neste domingo (22) acontece o 1º ArraiHorta, no Recanto das Ervas, em Campo Grande. O evento é uma parceria com o Slow Food, tendo como objetivo, reunir muita alegria combinada a uma releitura de todas as comidinhas deliciosas das festas convencionais da época, só que tudo com um toque saudável.

O 1º ArraiHorta será aberto ao público, com entrada gratuita e terá um cardápio recheado de várias outras delícias. Além de arroz carreteiro e sagu de jabuticaba, serão comercializados no local sopa paraguaia, chipa, pinhão e pastel assado de pancs.



Na parte dos doces, irá ter docinhos vivos, bolo de mandioca orgânico e a tradicional paçoquinha de festas caipiras, só que com um ingrediente muito especial, o Baru. E para beber as opções serão suco de laranja orgânico, kombucha e um delicioso quentão de cachaça artesanal.



Quem prestigiar o evento ainda terá a oportunidade de assistir a uma palestra sobre sementes crioulas e produtos regionais. Além disso, o 1º ArraiHorta vai oferecer uma oficina de plantio para a criançada aprender e se divertir, com inscrições a R$ 15 e dois horários disponíveis, das 10h às 11h e das 16h às 17h.