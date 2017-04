Temperaturas continuam baixas durante final de semana

Mínimaprevista é de 6°C no sul do Estado

O frio continua durante o final de semana que antecede o feriado de 1° de maio, em Mato Grosso do Sul. As temperaturas mínimas não passam de 8°C segundo a previsão.

Neste sábado (29), o dia amanheceu com sol entre poucas nuvens e termômetros marcando 14°C em Campo Grande. No interior do Estado, o dia amanheceu com tempo parcialmente nublado.

Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 11°C e máxima é de 27°C. Já em Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima chega a 6°C, no sul do Estado, e a máxima não passa de 30°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura no Estado volta a subir a partir de segunda-feira.