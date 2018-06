Traficante é preso em flagrante e polícia desmonta boca de fumo

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (7) por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em Campo Grande.

Os policiais militares receberam denúncia anônima e após investigações, Lucas Rodrigues da Silva foi preso enquanto ia realizar uma entrega de droga, sendo encontrado com ele duas porções de cocaína.

Durante buscas pela casa do autor, os policiais localizaram uma porção grande de cocaína escondida dentro de um colchão, dez papelotes da droga em cima do guarda roupa, dois tabletes de maconha, três porções menores de maconha escondida dentro de um balcão do cômodo, além de um revólver calibre 38 carregado de munições.

A polícia encontrou também na residência uma balança de precisão e uma pequena quantia de dinheiro. A cocaína totalizou 152 gramas e a maconha 2,058 gramas.

O autor foi conduzido a delegacia de polícia juntamento com as drogas.

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) recomenda que a população denuncie casos de tráfico de drogas pelos telefones 3345-0000, 99995-6105 e 181