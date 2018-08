O número de mortos após o desabamento de um viaduto na cidade de Gênova subiu para 42, depois que as equipes de bombeiros encontraram entre os blocos de cimento o que acreditam ser o último desaparecido.

Durante a noite, foi encontrado um veículo com outras três pessoas – um casal e a lha de 9 anos. Embora ainda não exista a confirmação oficial por parte da Delegação de Governo de Gênova, os dados da Proteção Civil indicam que não há mais pessoas entre os escombros.

Os últimos corpos são os da família Cecala, da qual não se tinha notícias desde terça-feira (14) quando a Ponte Morandi desabou, além de um cidadão de Gênova. Enquanto isso, um alemão que tinha sido dado como desaparecido entrou em contato hoje com as autoridades italianas.

Hoje também foi realizado o funeral de Estado por todas as vítimas, oficiado pelo cardeal e arcebispo de Gênova, Ángelo Bagnasco, e com a presença do presidente da República, Sergio Mattarella, e do primeiro-ministro, Giuseppe Conte. Apenas 19 famílias participaram do funeral, já que os parentes de outras 19 vítimas optaram por cerimônias privadas.

O governo decidiu após o acidente revogar a concessão de gestão das estradas italianas à Autostrade per L'Italia, que era responsável pela manutenção do viaduto.