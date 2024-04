Câmara dos EUA aprova lei que pode banir o TikTok no país

A Câmara dos Estados Unidos aprovou no sábado (20) o projeto de lei que obriga a ByteDance a vender o TikTok para uma empresa norte-americana. Caso a companhia chinesa não acate a decisão, a plataforma pode ser banida nos EUA.

O projeto de lei, que corre sob a justificativa de proteger a segurança nacional estadunidense, estabelece que a ByteDance deva vender, em um prazo de nove meses, o TikTok para uma empresa de origem dos Estados Unidos.

Em 13 de março, a Câmara já havia formado maioria para aprovação do projeto, com 352 votos a favor e 65 contra. A votação de hoje se encerrou com 360 a favor e 58 contra.

Segundo o congresso dos EUA, a rede social representa uma ameaça à segurança nacional ao acessar os dados dos usuários, acusações já feitas para outras empresas de origem norte-americana, como o Facebook.

A China, no entanto, afirmou que pretende questionar a decisão norte-americana. “Este projeto de lei permite que os Estados Unidos estejam do lado oposto dos princípios da concorrência justa e das regras do comércio internacional“, afirmou o porta-voz Wang Wenbin.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também