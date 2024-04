Após ataque do Hamas em 2023, chefe do serviço secreto israelense pede demissão

Sarah Chaves, com informações da Agência Lusa

O primeiro representante israelense de alto nível a pedir demissão por causa do ataque do Hamas em outubro de 2023, foi o chefe dos serviços secretos militares israelenses, Aharon Haliva.

Por isso, Aharon Haliva assumiu a "culpa por não ter evitado o ataque do Hamas". As Forças Armadas israelenses informaram, em comunicado, que o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa, Herzi Halevi, aceitou o pedido de demissão de Haliva, agradecendo os serviços prestados.

Na época a ação do Hamas deixou 1.200 mortos, a maioria civis. Além disso, 250 pessoas foram levadas em cativeiro para Gaza onde a campanha militar israelense se prolonga por seis meses.



O pedido abre precedentes para que outros representantes máximos da segurança de Israel assumam a responsabilidades por não terem impedido o ataque.

