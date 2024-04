Presidente da Turquia discute cessar-fogo com chefe do Hamas

De acordo com o gabinete do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, ele conversou neste sábado (20) com o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Istambul, sobre os esforços para entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza e estratégias para obter uma paz na região.

Foi o primeiro encontro entre Erdogan e uma delegação do Hamas, desde que Israel iniciou sua ofensiva militar na Faixa de Gaza.

A visita ocorreu em meio a uma escalada nas tensões regionais depois do ataque de Israel contra o Irã, na última sexta-feira (19).

A Turquia, que é Membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), criticou o ataque de Israel na Faixa de Gaza, mesmo que tenha acontecido após ataques do Hamas contra o país adversário, e pediu um cessar-fogo imediato.

