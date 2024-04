Universidades dos EUA são palco de manifestações pró-Palestina

A Universidade de Columbia se tornou o epicentro dos protestos pró-Palestina nos campos universitários dos Estados Unidos nos últimos dias. As manifestações na universidade da Ivy League (grupo de universidades de excelência nos EUA) aumentaram na segunda-feira (22), dia em que o feriado judaico da Páscoa começou ao pôr do sol.

Nesta segunda-feira, no campus principal da Columbia, as aulas foram realizadas virtualmente devido as questões de segurança, já que a Páscoa estava marcada para começar.

Agitações semelhantes espalharam-se por várias outras faculdades americanas, incluindo a Universidade de Yale, onde dezenas de manifestantes foram presos ontem.

No início da noite desta segunda-feira, alunos e professores da Universidade de Nova York (NYU) também foram presos durante protestos no campus da faculdade.

Isso porque, a NYU pediu ao Departamento de Polícia da cidade que intervisse durante os protestos, depois que cantos intimidadores e vários incidentes antissemitas foram relatados.

Manifestações também estão acontecendo em outros campus, como no da Emerson College de Boston, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), locais onde manifestantes montaram acampamentos de protesto como um ato de solidariedade aos estudantes da Universidade de Columbia.

Manifestações de solidariedade também aconteceram em Harvard, na Universidade de Michigan, na Universidade da Carolina do Norte, na Universidade de Boston e na Universidade da Califórnia, Berkeley.

O presidente dos EUA, Joe Biden, se manifestou sobre os episódios. “Condeno os protestos antissemitas”, disse ele quando questionado sobre a situação na Columbia.

“Este é um momento de crise para muitos membros da nossa comunidade e estamos focados em fornecer o apoio de que necessitam, ao mesmo tempo que mantemos o nosso campus seguro”, disse a porta-voz da Columbia, Samantha Slater, em um comunicado.

Os organizadores do protesto no campus da Columbia disseram em um comunicado que os protestos estão sendo pacíficos. Afirmaram ainda, que os manifestantes estudantes se distanciaram dos não-estudantes que se reuniram fora do campus, chamando-os de “indivíduos inflamatórios que não nos representam.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também