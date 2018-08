Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) prenderam dois homens que confessaram a autoria de 11 roubos, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados Agora, na tarde de quarta-feira (15), a dupla armada invadiu uma loja de utilidades domésticas e fugiu levando R$ 500 e um celular avaliado em R$ 1,5 mil. Na sequência, eles foram presos pelo SIG.

O jovem de 18 anos, A. V., foi detido na residência. Logo depois, o SIG prendeu D.M, de 22 anos. Com este último, os policiais apreenderam um simulacro de pistola. O revólver utilizado no assalto foi encontrado com o primeiro detido.

O celular tomado em assalto foi vendido a um revendedor de celulares. No mesmo dia, a dupla vendeu outro celular roubado para a mesma pessoa, que foi autuada por receptação de objeto roubado.

Ainda de acordo com o Dourados Agora, na delegacia, a dupla de assaltantes confessou ter praticado mais de dez roubos em Dourados. Eles disseram que transitavam em uma motocicleta e abordavam pessoas pelas ruas e comércios.

Ambos foram presos pela prática de roubo qualificado e emprego de arma de fogo, sendo representado pela decretação da prisão preventiva deles.