O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Promotor de Justiça de Bonito (MS) João Meneghini Girelli, com atribuição para o atendimento das vítimas de infração penal, considerando as recentes acusações de abuso sexual contra João Teixeira de Farias, conhecido como "João de Deus". Em nota pública informou que o MPMS e a Polícia Civil (PC) de Bonito são os órgãos competentes para receber as denúncias, investigar e processar eventuais crimes ali praticados.

Em relação a possíveis vítimas no estado, Bonito é local que merece atenção especial, uma vez que o médium esteve presencialmente na cidade realizando atendimentos.

O Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO) criou uma força-tarefa para investigar as denúncias de abuso sexual contra “João de Deus”. Conforme relatos, os abusos teriam ocorrido desde a década de 80 até outubro do ano passado, e até o momento todos ocorreram no interior da Casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus atende em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal, entretanto, por ser possível quem tenham ocorrido também em outros locais, as vítimas podem oferecer suas denúncias às respectivas autoridades.