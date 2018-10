Professores e estudantes de Campo Grande atenderão à população com atividades de saúde e cidadania

Neste domingo (21), os acadêmicos e professores do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande levam diversos serviços de cidadania e saúde à população entre 7h30 e 12h, na praça Belmar Fidalgo. As atividades acontecem durante a Ação pela Paz, promovida pela Arquidiocese de Campo Grande.

Na área de saúde, os visitantes poderão ser assistidos pelos universitários de Biomedicina, Enfermagem e Fisioterapia com aferição da glicemia e da pressão arterial, avaliações posturais e ergonômicas, orientações de boas práticas de higiene e instruções de prevenção ao câncer de mama. O curso de Nutrição promoverá orientação nutricional de acordo com o novo guia alimentar para a população brasileira.

A programação inclui, ainda, orientação jurídica, financeira e contábil e oficina de elaboração de currículos realizadas pelos cursos de Direito, Ciências Contábeis e Administração. E para as crianças que buscarem diversão, basta aproveitar as atividades recreativas e educativas, como contação de histórias, desenho e pintura, oferecidas pela turma de Pedagogia.

O evento é gratuito e reunirá outros parceiros disponibilizando emissão de documentos, atendimento médico, mamografias, preventivo de colo do útero, orientações de higiene bucal, emissão do cartão do SUS, entre outros serviços. Para participar, é preciso levar os documentos pessoais e comprovante de endereço. A praça Belmar Fidalgo está situada na R. Dom Aquino, 2536 – Centro, na Capital.