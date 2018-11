Duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) têm médicos pediatras na manhã desta quinta-feira (15), em Campo Grande. Ao todo são 10 médicos, sendo seis na UPA Coronel Antonino e quatro na UPA Vila Almeida.

De acordo com a escala da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), no período vespertino o atendimento para as crianças continuam apenas nas duas unidades citadas. O atendimento pediátrico só aumenta no período noturno com 25 médicos distribuídos em seis unidades.

Veja na tabela abaixo a escala completa de atendimento adulto e infantil.