Com a proximidade do fim de semana, muitos órgãos não funcionarão na sexta-feira (16), devido ao ponto facultativo. Entre eles, apenas o Hemosul (Núcleo Coordenador), irá abrir pós-feriado e também no sábado.

Hemosul

A unidade do Hemosul, da avenida Fernando Correa da Costa, em Campo Grande, ficará fechada nesta quinta-feira (15), mas vai funcionar amanhã e sábado, das 7h às 12h. As demais unidades, incluindo as do interior de Mato Grosso do Sul, ficarão fechadas.

Fácil

Osa Centrais de Atendimento ao Cidadão não terão expediente na quinta e sexta-feira (15 e 16). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (19).

Agenfas

As Agências Fazendárias (Agenfas) estarão fechadas no feriado e também na sexta-feira em todos os municípios onde estão em atividade. O atendimento também volta ao normal no dia 19 de novembro.

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) ficarão fechadas. Para os que precisam dos serviços do Detran, a orientação é buscar as unidades só na semana que vem a partir de segunda-feira.

Publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), em janeiro de 2018, estabeleceu 10 dias de “ponto facultativo para os órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo”, conforme os feriados nacionais e/ou municipais. Os serviços públicos considerados essenciais devem ser garantidos por meio de escalas de serviço ou de plantão.