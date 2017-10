O estado de abandono da Cidade do Natal em nossa Capital, nos dá conta da necessidade da harmonia que deve existir entre os Poderes e a importância de se poder contar com mentalidades sadias no comando das administrações. A solenidade de assinatura dos termos de seção de uso daquele espaço que contou com a presença do Governador, do Prefeito, de várias outras autoridades, Imprensa e populares, aliada a outros exemplos de parcerias que aqui tem acontecido, nos passa a certeza de que os interesses da população voltam a ficar acima de mesquinhos interesses políticos. A Cidade do Natal foi pensada e criada num momento em que nossa Capital e o Estado viviam momentos pujantes de suas administrações e a sua manutenção deveria ser não apenas um ato de gestão, mas acima de tudo de respeito pelo significado que ela carrega. O abandono vivido, a deixaram para ser consumida pela ação do tempo e o mau uso por vândalos drogados e desocupados.

Hoje os tempos são outros e a crise nos arremete a desafios que só podem ser vencidos por mentalidades sadias, boa vontade e criatividade. E isso parece ser exatamente o pensamento da atual Administração que nas palavras do Prefeito, serão pontos que vão ser buscados através de parcerias, especialmente com o setor privado de Campo Grande que temos certeza, será sensível e prestante como sempre. Certamente que esta é uma maneira inteligente de se buscar soluções para problemas criados pela crise. A revitalização da Cidade do Natal acontecerá sem ônus para os cofres públicos, já que parceiros serão chamados a participarem do processo. No tocante a esse ponto, de nossa parte, gostaria de deixar aqui uma sugestão para que se procure de maneira mais incisiva, buscar apoio, não apenas para esse caso, mas para outros prementes também, de uma participação mais efetiva, das empresas que prestam serviços públicos em nossa Capital e que não se tem percebido que elas tenham entrado com contrapartidas substanciais para ajudar o Município, já que elas jamais poderiam sobreviver, não fossem as concessões recebidas, e por se tratar ele, de seu cliente mais importante. Não é justo que se continue indefinidamente com a prática de uma política de apenas “venha nós, e vosso reino nada”.

Certamente a revitalização daquele espaço trará grandes benefícios para a População, especialmente pelo fato de que não será apenas o resgate da santa comemoração do Natal, mas de uma luminosa ideia de levar para lá, os principais eventos sazonais e outros importantes acontecimentos do Município. Pelo acordo firmado, a Estada sede por mais quatro anos aquele espaço que será administrado pela Prefeitura e seu uso servirá para atender eventos durante todo tempo e não apenas em fins de ano e com estreita observância das normas ambientais. O fato é que esse acordo entre Estado e Município, como varias outras parcerias que entre eles tem acontecido, nos levam a certeza de que a sensatez volta a predominar em nosso meio político. Voltaremos a ter uma cidade alegre cultuando o espírito natalino num ambiente de paz entre os homens, especialmente entre os homens que tem a responsabilidade de dirigir os destinos da nossa gente. Campo Grande teve a sorte de poder contar com bons Prefeitos e por essa razão se transformou numa cidade maravilhosa, moderna e acolhedora, e o espírito aventureiro agora dá lugar a uma Gestão de responsabilidade.