OpiniÃ£o - Na casa da mÃ£e Joana, quem manda Ã© Tereza

O PL/MS está igual a casa da mãe Joana. Lugar onde todo mundo manda. O Pollon, com aquela pinta de advogado de tribuna, com um 38 no coldre, barbudo, cara de "brabo", diz que manda.



O Gordinho do Bolsonaro fica de longe achando que manda. O Portela, amigo do presidente Bolsonaro, acredita piamente que está mandando.



O Catan, soldado raso, mas muito eloquente e Bolsonarista raiz, imagina que manda.



O Coronel Davi, por ser coronel e ter mais experiência política, acredita que deveria mandar.



O Contar, por ser capitão, e que nem ao PL pertence, quer mandar, mesmo teleguiado por Dona Iara.



O fiel e combatente soldado Tavares pensa que manda alguma coisa.



O Neno Razuk, um estranho no front, não quer mandar em nada. Só fica olhando. Meio assim meio assado.



Mas na realidade quem manda mesmo nesse estranho quartel é uma senhora bem franzina, que nem patente militar tem, mas que adquiriu com o tempo uma estatura política gigante. Todos a chamam por Dona Tereza Cristina ou Tereca, para os mais íntimos.



Essa não carrega nenhuma patente, não bate continência nem bate botas marchando, não queima pneu, mas tem inteligência, vivência e senso articulação política. Essa realmente manda.



Provando assim que política é estratégia, tática, conversa, sem radicalização e astúcia silenciosa.



Ah!!! Tem o Bolsonaro, é verdade, o nosso capitão-general, esse sim, manda e desmanda, manda de manhã e desmanda à tarde e volta a mandar durante a noite, dependendo da conversa que tem com a pequena gigante Tereza Cristina.



Infelizmente, com tudo isso, a direita de MS segue batendo cabeça nos muros dos quartéis..



E eu que sou o recruta zero nesse regimento estou olhando de minha trincheira, com medo de tiro cruzado, só observando e não mandando nada.



Mas mando nessa reflexão. E noutras que porventura venha a escrever.



Cria juízo, direita. Cria juízo, piazada.



Porque na casa da mãe Joana, Tereza é quem manda!!! E como diz o velho lobo: boa madrugada bugrada!!!

