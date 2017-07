Flores do Recesso

Congresso se alcançar determinado percentual de votos em nove estados da União. Se não conseguir, viverá como partido, mas não terá acesso ao fundo partidário, nem terá assento no Congresso Nacional. Com uma tacada dessas, o Congresso ficará entregue a no máximo seis partidos políticos.

Outro ponto importante é proibir as coligações nas eleições proporcionais. O objetivo, neste caso, é dar maior visibilidade ao candidato. O eleitor precisa ter a segurança que está votando na pessoa que o representa. São duas modificações aparentemente simples que possuem a virtude de modificar substancialmente o panorama eleitoral brasileiro. Boa parte da crise nacional é consequência do sistema eleitoral leniente e desprovido de mecanismos adequados de controle. Qualquer pessoa cria um partido, assim como qualquer grupelho cria um sindicato. Em qualquer dos casos o objetivo é apenas receber verbas federais. E negociar vantagens. Ou seja, o sistema é basicamente corrupto.

A reforma previdenciária é importante, sem dúvida. A tributária, também. Mas a mãe de todas elas é a reforma política. O vírus da corrupção está entranhado neste sistema. É importante modificar essa maneira de eleger o parlamentar, criar partidos mais sólidos, mais ideológicos e menos volúveis. A discussão sobre a adoção do voto distrital é antiga. Há argumentos a favor e contra. O voto em lista só funciona no regime parlamentarista europeu. No presidencialismo brasileiro ele contribuiria para criar feudos. Teria a virtude de piorar o que já é muito ruim.

Todas essas decisões precisam ser tomadas até o final de setembro. A legislação eleitoral deve ser modificada até um ano antes da realização do pleito. Caso contrário, as modificações entrariam em vigor na eleição seguinte. O recesso serve para colocar outros temas em discussão. A reforma política anda meio esquecida. É tempo de lembrar dela.