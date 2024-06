Aeroporto de Porto Alegre voltará a funcionar só em dezembro

De acordo com a concessionária Fraport, o aeroporto Salgado Filho, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, só deve ser reaberto em dezembro deste ano.

A empresa é a responsável por administrar o local. A Fraport realizou uma vistoria na estrutura do aeroporto nesta segunda-feira (03). Uma comitiva composta pela CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, e pelo ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, entrou no local para verificar a situação e contabilizar os estragos.

Durante a visita, ficou programada uma nova vistoria para julho, com objetivo de analisar o impacto das enchentes na pista de pousos e decolagens do aeroporto e, por consequência, tratar da recomposição do asfalto.

A Fraport estima um prejuízo de até R$ 300 milhões. No primeiro momento, os esforços estarão concentrados em liberar as pistas e os terminais de embarque. As demais estruturas do aeroporto, como lojas e restaurantes, devem ficar somente para 2025.

A concessionária contratou uma empresa para começar a limpeza do local, já que a água começou a recuar.

O aeroporto foi fechado no início de maio por causa das enchentes no RS. Desde o dia 27 do mês passado, a Base Aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, passou a operar temporariamente alguns dos voos que teriam o Salgado Filho como origem ou destino.

Salgado Filho é o principal terminal do estado. O aeroporto da capital gaúcha recebia mais de 600 mil passageiros por mês e mais de 5.000 voos domésticos e internacionais.

