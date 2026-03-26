Alunos e escolas podem ganhar atÃ© R$ 7,5 mil em concurso de cartas

O concurso internacional de redação de cartas, que premia alunos com até R$ 7,5 mil e escolas com quase R$ 8 mil, está com inscrições abertas até quinta-feira (27) em todo o Brasil.

Podem participar estudantes de escolas públicas e privadas. Neste ano, o tema é “Escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas num mundo digital”, com foco em estimular a criatividade e o desenvolvimento da escrita.

No Brasil, a competição é organizada pelos Correios e acontece em três etapas: escolar, estadual e nacional. As melhores redações de cada estado avançam para a fase nacional, onde são escolhidas as três melhores cartas. A vencedora representa o país na etapa internacional, promovida pela União Postal Universal (UPU).

Além do prêmio principal de R$ 7.500 para o aluno e R$ 7.875 para a escola, o segundo e terceiro colocados também recebem valores em dinheiro, de R$ 6 mil e R$ 4,5 mil, respectivamente, com repasse às instituições de ensino. Na fase regional, o primeiro lugar ganha R$ 1.725, enquanto a escola recebe R$ 1.875.

O Brasil tem histórico de destaque na competição, com medalhas e menções honrosas ao longo dos anos. Na última edição, em 2025, mais de 3,2 mil cartas foram inscritas, envolvendo mais de 2 mil escolas em todo o país.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelas instituições de ensino, por meio do site dos Correios.

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