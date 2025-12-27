Menu
Após remédios não surtirem efeito, Bolsonaro passa por procedimento contra soluços

Ex-presidente manteve crises na sexta-feira e foi levado ao centro cirúrgico neste sábado, anunciou Michelle

27 dezembro 2025 - 15h12Sarah Chaves
Ex-presidente Jair BolsonaroEx-presidente Jair Bolsonaro   (Wilton Junior/Estadão Conteúdo)

Mesmo após ajustes na medicação e na dieta, o ex-presidente Jair Bolsonaro continuou apresentando crises de soluço na sexta-feira (26). Diante da persistência do quadro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou neste sábado (27) que Bolsonaro seria submetido a um procedimento para tentar interromper os episódios.

Em publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que o ex-presidente voltou ao centro cirúrgico para realizar uma intervenção com o objetivo de aliviar as crises, que se repetem há cerca de nove meses. Segundo ela, a família pede orações para que o procedimento tenha sucesso e traga alívio definitivo.

O procedimento escolhido foi um bloqueio anestésico do nervo frênico, responsável pela inervação do diafragma e associado aos soluços. A técnica é considerada invasiva, mas segura pela equipe médica. Há risco de dificuldade respiratória temporária, o que pode exigir suporte ventilatório até o fim do efeito do anestésico.

Na quinta-feira (25), Bolsonaro passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, sem relação com as crises de soluço.

