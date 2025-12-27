Após remédios não surtirem efeito, Bolsonaro passa por procedimento contra soluços

Mesmo após ajustes na medicação e na dieta, o ex-presidente Jair Bolsonaro continuou apresentando crises de soluço na sexta-feira (26). Diante da persistência do quadro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou neste sábado (27) que Bolsonaro seria submetido a um procedimento para tentar interromper os episódios.

Em publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que o ex-presidente voltou ao centro cirúrgico para realizar uma intervenção com o objetivo de aliviar as crises, que se repetem há cerca de nove meses. Segundo ela, a família pede orações para que o procedimento tenha sucesso e traga alívio definitivo.

O procedimento escolhido foi um bloqueio anestésico do nervo frênico, responsável pela inervação do diafragma e associado aos soluços. A técnica é considerada invasiva, mas segura pela equipe médica. Há risco de dificuldade respiratória temporária, o que pode exigir suporte ventilatório até o fim do efeito do anestésico.

Na quinta-feira (25), Bolsonaro passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, sem relação com as crises de soluço.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também