Brasil

Bafta anuncia vencedores e Brasil é indicado em três categorias

"O Agente Secreto" concorre a filme em língua não inglesa e roteiro original; Petra Costa e Adolpho Veloso também disputam prêmios neste domingo (22), em Londres

22 fevereiro 2026 - 14h52Sarah Chaves
BaftaBafta   (Divulgação )

A 79ª edição do BAFTA acontece neste domingo (22), no Royal Festival Hall, em Londres, reunindo os indicados ao principal prêmio do cinema britânico. Entre eles está o brasileiro O Agente Secreto, que concorre em duas categorias: melhor filme em língua não inglesa e roteiro original, pelo trabalho de Kleber Mendonça Filho.

A cerimônia começa às 16h (horário de Brasília) e, neste ano, não terá transmissão ao vivo no Brasil. Além de “O Agente Secreto”, outros brasileiros aparecem entre os indicados. Petra Costa disputa o prêmio de melhor documentário com Apocalipse nos Trópicos, enquanto Adolpho Veloso concorre em melhor fotografia por Sonhos de Trem.

Na principal categoria, melhor filme, estão indicados “Pecadores”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, “Uma Batalha Após a Outra”, “Marty Supreme” e o norueguês “Valor Sentimental”.

Já em filme em língua não inglesa, além de “O Agente Secreto”, concorrem “Valor Sentimental”, “Sirât”, “Foi Apenas um Acidente” e “A Voz de Hind Rajab”.

O Bafta é votado por cerca de 8.300 membros da Academia Britânica de Cinema e Televisão na área de cinema, entre profissionais do audiovisual do Reino Unido e de outros países. Embora seja considerado um termômetro da temporada, os resultados nem sempre coincidem com o Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar

