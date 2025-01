BBB 25 anuncia participantes nesta quinta-feira

A TV Globo transmite ao longo do dia nesta quinta-feira (9), o anúncio do elenco da edição 2025 do "Big Brother Brasil", que terá participantes em dupla, diretamente da casa mais vigiada do Brasil. A estreia do programa começa na próxima segunda (13).

A casa contará com uma decoração comemorativa pelos 60 anos da TV Globo, homenageando histórias marcantes contadas pela emissora. O apresentador, Tadeu Schmidt, estará acompanhado do time da RedeBBB para contar detalhes.

No GShow e no Globoplay, o público poderá assistir à Maratona Big Day, uma programação voltada aos perfis dos novos confinados. As informações também serão publicadas pelos perfis oficiais do programa nas redes sociais: Instagram, X (antigo Twitter), Facebook e TikTok.

Haverá uma nova dinâmica para as duplas no começo do game. De volta, o Castigo do Monstro será inspirado em grandes momentos da história do reality. A divisão entre VIP e Xepa volta para o programa.



Outras novidades são a volta de Rafael Portugal e Rodrigo Sant'Anna para comentar os acontecimentos dentro da casa.Thiago Oliveira e Beatriz Reis apresentarão os flashes exibidos durante a programação da TV Globo.



Enquanto Gil do Vigor e Ceci Ribeiro comandarão o Bate-Papo BBB com os eliminados.



