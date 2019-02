Bolsonaro caminha sem apoio e recebe alimentação sólida

O presidente Jair Bolsonaro caminhou 280 metros nesta terça-feira (12) pelos corredores do Hospital Albert Einstein sem necessidade de apoio. Desde ontem, ele está ingerindo uma dieta sólida e leve, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República.

Na manhã de hoje, Bolsonaro se alimentou com torrada, fruta cozida e chá. No almoço, foram servidas sopa, massa à bolonhesa e, novamente, fruta cozida.



A nutrição parenteral (endovenosa) foi suspensa ontem, mas o suplemento nutricional, mantido. Com a melhora do quadro clínico, o presidente recebeu alta da Unidade de Terapia Semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas.

O governador de São Paulo, João Doria, visitou o presidente, na tarde de segunda-feira, e disse que ele deve ter alta nesta semana. A assessoria de imprensa da Presidência informou que a alta está sendo avaliada pelos médicos.

Bolsonaro está internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde 27 de janeiro, quando se submeteu à cirurgia de reconstrução intestinal e retirada da bolsa de colostomia.

