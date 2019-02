Bolsonaro segue em repouso e sem compromissos oficiais

O presidente Jair Bolsonaro segue nesta quarta-feira (6) em repouso para se recuperar da cirurgia de reconstrução do intestino no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. É o décimo primeiro dia de internação e não estão previstos compromissos oficiais, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República.

Bolsonaro apresenta melhora com o aumento da movimentação intestinal, que possibilitou a ingestão de líquidos em associação à nutrição parenteral. O organismo do presidente teve boa evolução após a ingestão de água.



Segundo o último boletim, divulgado ontem (4) à noite, os exames laboratoriais mostraram boa evolução. Bolsonaro foi submetido a tratamento com antibióticos por ter elevação da temperatura - 37,3 °C - e alteração de alguns exames laboratoriais, o que poderia indicar processo infeccioso.



A previsão é que alta médica ocorra após o tratamento com antibióticos, o que deve ocorrer na próxima semana. Ele permanece internado na unidade semi-intensiva e, por ordem médica, as visitas estão restritas.

Deixe seu Comentário

Leia Também