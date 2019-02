Vídeo: "Evidências" faz Bolsonaro chorar no hospital

O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo no seu Twitter em que aparece enxugando lágrimas ao receber uma dupla de músicos em seu quarto do Hospital Albert Einstein.

A cantora identificada como Márcia começa a cantar a música "Evidências", que foi imortalizada pela dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. A letra escrita por Paulo Sérgio Valle e José Augusto emocionou Bolsonaro.

"Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos", é um verso que poderia satirizar a situação de Flávio Bolsonaro em relação a Renan Calheiros.

A canção de amor parece uma coleção de práticas tradicionais no grande teatro da política, ou resume também os hábitos que precisam ser exercidos por políticos investigados, especialistas em "negar as aparências" e "disfarçar as evidências".

Uma simples, mas grande homenagem. Parabéns Marcia e Marco pelo talento e por proporcionar este momento tão especial em minha vida! pic.twitter.com/LWc9EsKMov — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 de fevereiro de 2019

