Bolsonaro tem boa recuperação e já caminha

A assessoria do Palácio do Planalto informou nesta quarta-feira (30) que o presidente Jair Bolsonaro já caminha pelo corredor do Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde está internado, mostrando boa evolução clínica.

Bolsonaro escreveu no Twitter que, além de reassumir a Presidência da República, tem feito exercícios e fisioterapia. “Os trabalhos que já vinham sendo tocados pela nossa equipe seguem com afinco. O apoio que estou recebendo será fundamental para minha total recuperação. Muito obrigado! Um forte abraço a todos!”, disse.



O presidente retornou ao exercício da presidência nesta manhã. Segundo a agenda oficial divulgada à imprensa, ele não recebe autoridades hoje, apenas terá despachos.



O presidente se recupera da cirurgia realizada na segunda-feira (28), que durou sete horas e reconstruiu o seu trânsito intestinal. Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) especial, com privacidade e a presença de família, o mesmo quarto desde quando deu entrada no hospital, no último sábado (26).



A assessoria do Planalto informou que não há previsão de quando Bolsonaro poderá se encontrar com ministros e autoridades. A previsão é que ele permaneça por 10 dias em recuperação.

Deixe seu Comentário

Leia Também